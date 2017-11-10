Malatya'daki darbe girişimi davasının 7’nci duruşması başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 6’ncı duruşması başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bazı kişiler, kefen giydirilen cansız mankenin üzerine FETÖ elebaşının resmini koyup, boğazına urgan geçirerek tepki gösterdi.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu\'nda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının 7\'nci duruşmanın görülmesine başlandı. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri arasında duruşmaya salonuna getirilirken, davanın bir numaralı sanığı dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile Düzce’den duruşmaya katıldı. Sanıkları protesto eden bazı vatandaşlar kefen giydirilen cansız mankenin üzerine FETÖ elebaşının resmini koyup, boğazına urgan geçirdi.



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