Malatya'daki darbe girişimi davasının 6’ncı duruşması başladı

MALATYA, (DHA) - MALATYA’da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 6’ncı duruşması başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bazı kişiler, \"Pensilvanya’nın köpekleri” diye bağırarak tepki gösterdi.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 6’ncı duruşmanın görülmesine başlandı. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 8 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile Düzce’den duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirilmesi sırasında ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen bazı kişiler, \'Hainler\', \'Fethullah Gülen’in köpekleri\', \'Vatan hainleri\', \'Allah belanızı versin\', \'Pensilvanya’nın köpekleri\' ve \'Satılmışlar\' diye bağırarak tepki gösterdi.

Duruşmaya Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal tanık olarak dinmesi için katılırken, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi de katıldı.



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