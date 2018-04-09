Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşması başladı (3)

POLAT: TEŞKİLATLARIMIZLA DURUŞMALARI TAKİP EDİYORUZ

Malatya\'da 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasını, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve bazı STK temsilcileri takip etti.

Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, FETÖ/PDY yapılmasının 15 Temmuz\'da hain darbe teşebbüsündeki hainlerin mahkemesine katıldıklarını belirterek, \"Malatya\'dan birçok sivil toplum kuruluşu siyasi partiler olmak üzere özellikle AK Parti duyarlılıkla bu mahkemeleri takip etmekten aslında bir yönüyle de 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin sivil toplum tarafından, halk tarafından da takip edilmesidir. Bundan dolayı bütün takip eden, duyarlı olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.



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