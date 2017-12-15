Malatya'daki Atatürk Anı Evi kaderine terk edildi; dökülmeler meydana gelen evin bahçe duvarı yan yattı

Malatya’da Atatürk Caddesi’nde bulunan Atatürk Anı Evi’nin çatlayan dış duvarları, olası yıkılmaya karşı iplerle bağlanarak korunmaya çalışıldığı belirtildi. Battalgazi Belediyesi, yoldan geçen yurttaşların duvarın yıkılması ihtimaline karşı zarar görmemesi için demir bariyerlerle önlem aldığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Selahattin Gökatalay'ın haberinde Malatya’da Atatürk Caddesi’nde bulunan Atatürk Anı Evi'nin bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu ifade edildi. Söz konusu haber şöyle:

Ulu Önder Atatürk’ün 1931 yılında Malatya’ya geldiğinde kaldığı Atatürk Evi’nin Kanalboyu ile birleşen köşe kısmındaki duvarı yıkıldı. Birçok yerinde kopmalar ve dökülmeler meydana gelen evin, Atatürk Caddesi’ne bakan duvarı da yan yattı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Atatürk Evi’nin yıkılan duvarları ip bağlanarak korunmaya çalışılırken, Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, yoldan geçen yurttaşların üzerine yıkılma tehlikesi olan duvarın önünde bariyer kurarak önlem aldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün herhangi bir çalışma yapmamasına tepki gösteren yurttaşlar, “Ulu Önder’in kaldığı ve her gün ziyaretçisi olan bu binanın duvarları perişan vaziyette. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin burayı onarıma alması için duvarların birinin üzerine yıkılması mı gerekiyor? Bu kadar ilgisizlik ve duyarsızlık olmaz” diyerek bahçe duvarının bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.

Atatürk burada kalmıştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Malatya’yı Adana’ya bağlayan demiryolunun tamamlanması üzerine 13 Şubat 1931 günü trenle Adana’dan Malatya’ya gelmiş ve Malatya’da bir gece kalmıştı. Daha sonra, 1937 yılında Sivas Malatya demiryolu tamamlanınca da 14 Kasım 1937’de Sivas’tan Malatya’ya tekrar geldi.

Atatürk’ün Malatya’ya geldiği zaman bir gece kaldığı bina, önce Türk Ocağı, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ve Halkevi, son olarak da Halk Eğitim Merkezi olarak kullanıldı. 1981 yılında bir bölümü Atatürk Evi olarak düzenlenerek ziyarete açılan bina, daha sonra Atatürk Anı Evi olarak düzenlendi. Malatya’nın 2014’te büyükşehir statüsü kazanmasından önce evin zarar gören çatısı onarılıp, bina içinde sıvası dökülen odalardaki alçılar yeniden yapılmıştı.