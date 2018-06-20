Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi\'nde meydana geldi. Andaç Berktaş yönetimindeki 44 BE 684 plakalı otomobil, Zafer İnönü Pekcan yönetimindeki 34 PV 1644 minibüs ve 44 AB plakali otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Kürşat Özhan, Fatma Çelik, Özge Bektaş, Meleksu Bektaş, Şirin Abay, Rüzgar Zeynep Abay ile Yunus Emre Durgun hafif yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.