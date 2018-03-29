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Malatya'da zincirleme kaza: 4 ağır yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 4 kişi ağır yaralandı

29 Mart 2018 01:48

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1\'i çocuk, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolundaki İnönü Üniversitesi önünde meydana geldi. Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil, Veysel Murat Karaca\'nın kullandığı 44 DY 845 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Naci Aydemir ile otomobillerde bulunan Arda Aydemir, Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Turgut Özal Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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