Malatya'da, 'Zeytin Dalı Harekatı' için bin güvercin doğaya bırakıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı Malatya\'da bin güvercin doğaya bırakıldı.

15 Temmuz Millet Meydan\'ında toplanan Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri güvercinleri doğaya bıraktı. Dernek Başkanı Haydar Adıgüzel, harekata katılan askerlere destek vermek için toplandıklarını belirterek, \"Malatya kuşçuları olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizlerinde arkalarında olduğunu bilsinler\" dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Faruk Ünalan ise operasyona katılan askerlere destek için yanlarında getirdikleri bin güvercini doğaya saldıklarını belirterek, bir an önce Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından alanda toplananlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları eşliğinde güvercinleri doğaya saldı.

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