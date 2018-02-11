T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da, 'Zeytin Dalı Harekatı' için bin güvercin doğaya bırakıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Malatya'da bin güvercin doğaya bırakıldı

11 Şubat 2018 16:12

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı Malatya\'da bin güvercin doğaya bırakıldı.
15 Temmuz Millet Meydan\'ında toplanan Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri güvercinleri doğaya bıraktı. Dernek Başkanı Haydar Adıgüzel, harekata katılan askerlere destek vermek için toplandıklarını belirterek, \"Malatya kuşçuları olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizlerinde arkalarında olduğunu bilsinler\" dedi.
Derneğin başkan yardımcısı Faruk Ünalan ise operasyona katılan askerlere destek için yanlarında getirdikleri bin güvercini doğaya saldıklarını belirterek, bir an önce Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından alanda toplananlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları eşliğinde güvercinleri doğaya saldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA SURİYE AfrinDalı HarekatıMalatyaTemmuz Millet MeydanMalatya KümesteKafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği üyeleriDernek Başkanı Haydar AdıgüzelMehmetçiğimizinBizlerindeDerneğin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24