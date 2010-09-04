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MALATYA'DA YANGIN MALATYA (A.A)

04 Eylül 2010 10:49

-MALATYA'DA YANGIN MALATYA (A.A) - 04.09.2010 - Malatya Ağaç Sanayisinde kereste dükkanlarının bulunduğu alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Malatya Ağaç Sanayisinde bulunan bir kereste dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrayan alevler, Malatya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında, Fahri Ucuz, Hasan Erdem ve Basri Yağmur'a ait iş yerleri tamamen yandı, 3 iş yerinde de hasar oluştu.

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