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Malatya'da yakalanan El-Kaide üyesi tutuklandı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, terör örgütü El-Kaide'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fikret P

01 Aralık 2018 03:05

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, terör örgütü El-Kaide\'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fikret P., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Fikret P., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü El-Kaide\'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fikret P.\'nin bir evde saklandığını belirledi. Jandarma, Fikret P.\'yi, saklandığı Gözene Mahallesi\'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fikret P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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