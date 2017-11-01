Malatya'da üretici 2 milyon kayısı ağacını kesti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kayısı üreticisi, yüksek rekolte kaynaklı düşük fiyat ve kuruma nedeniyle ağaçlarını kesiyor. Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başer, kuruma ve düşük fiyat nedeniyle yaklaşık, 2 milyon kayısı ağacının üreticiler tarafından kesildiğini söyledi.

Malatya’nın en büyük geçim kaynağı olan kayısıda, bu yıl rekoltenin de yüksek olması nedeniyle fiyatlar beklentilerin altına düştü. Kayısı üreticileri, kuruma ve düşük fiyat nedeniyle ağaçlarını keserek kışlık odun yaptı. Kayısıyı kilosunu 5 liradan sattıklarını, işçiye ise 50 lira verdiklerini söyleyen Battalgazi ilçesinden üretici Gülizar Balta, “Ankara’da yetkililerle görüştük bir sonuç alamadık. Muhtarımıza, belediye başkanımıza, valiliğe, sulama birliğine gittik hiç kimse bu konuya bir çözüm bulmadı. Şimdi ağaçlar kurudu, 30 yıllık emeğimiz boşa gitti. Kayısıdan para kazanamıyoruz” dedi.

Kendi bahçesindeki ağaçları kestiğini açıklayan Mehmet Ali Balta ise “Susuzluktan dal kurumasından ve özellikle de kayısının para etmemesinden dolayı ağaç kesimleri hızlandı. Şu anda kendi bahçemdeki ağaçları kesiyorum. Yetkililerden ne bir bilgi, ne de bir yardım aldık. Bu konuda siyasetçilerden ve bürokratlarımızdan bilgi alamadık. Kayısı ağaçlarının kesimleri yaklaşık 1 milyonu geçti, 2 milyon civarında. Kimse kayısılarını silkelemedi, kayısı para etmediğinden dolayı kesimler oldu. Şu anda kayısı fiyatları 4-5 TL civarında. Odunları kendimize kışlık yakacak olarak kullanıyoruz, ağacın yapraklarını da hayvanlara yem olarak veriyoruz” dedi.

KREDİ BORÇLARINI ÖDEYEMİYORLAR

Bu sene bütün sorunların üst üste geldiğini ileri süren üretici Nevzat Şimşek de, \"Susuzluk, dallarda hastalık, köklerde kanser olayından dolayı da kesmeler oldu. Fakat ağaçlarımızı kesmemize sebep veren en büyük pay kayısının para etmemesi. Bu konuya bir çare bulunmasını bekliyoruz. Şu an çiftçilerimizin bankalara kredi borçları yükseldi. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başer, kuruma ve rekoltenin yüksek olması nedeniyle kayısı fiyatının düşük olduğunu, üreticinin de bu sebepten kayısı ağaçlarını kestiğini belirterek, 3 ayda kesilen ağaç sayısının 2 milyonu aştığını belirtti.



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