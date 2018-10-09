Malatya'da Türkiye'nin en büyük, 'Radyo ve Gramofon Müzesi' açılıyor 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye\'nin en büyük \'Radyo ve Gramofon Müzesi\' bu ay içinde açılacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, müzede 1800\'lü yıllardan günümüze gelen 703 radyo ve gramofonun sergileneceğini söyledi.

Sanat Sokağında bulunan \'Radyo ve Gramofon Müzesi\'nde 2\'nci dünya savaşından ve Kıbrıs Harekâtı\'ndan kalan o dönemin radyocularının kullandıkları mikrofonlar ve dinleyicilerin savaşı takip ettikleri radyolar bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye\'nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Müzemizi gezdiğiniz zaman da görecekseniz. Sizi 1890\'dan başlatıp 2018\'lere getiriyor. 1890 tarihli müzemizde gramofonlarımız, radyolarımız var ve aslında sadece radyo ve gramofonun değil teknolojinin serencamını burada görüyorsunuz, teknolojinin gelişimini burada görüyorsunuz. Bu bönüyle tabii ben büyük önem veriyorum burada ki müzemize. Malatya\'mızı fuarlar ve müzeler kenti yapıyoruz. Fotoğraf Makinası Müzemiz, Çocuk Oyunları Müzemiz, Turgut Özal Anı Evimiz ve burada açılışını gerçekleştireceğimiz Radyo ve Gramofon müzemiz Bunlar hep şehirdeki yaşam kalitesiyle, sosyal, kültürel alt yapısıyla önemli faaliyetler. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz Malatya\'mızın tepeden bakışını, vizyonunu ortaya koyarak ama bir yandan da bunların bizzat sahada uygulamalarını yaparak bir önderlik ediyoruz, öncülük ediyoruz. Malatya\'mız öncü bir şehir, farklı düşünen bir şehir. Bu müzemizde herkes kendini bulabilir. 1940 doğumlu büyüklerimiz de gelip kendisini görebilir, bizim gibi 1960- 1970 doğumlu kişilerde burada kendini bulur ve sizler gibi 1980- 1990 doğumlu kardeşlerimiz de burada kendini görebilir. Aslında bir süreci görüyorsunuz. Bizim çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz o küçük radyolar çok zorluklarla aldığımız, yine bizim çocukluğumuzda aldığımız o mobilya radyoları çok net olarak burada bulabiliyorsunuz. Radyonun ve Gramofonun bir sürecini burada yaşıyorsunuz.\"

Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinası Müzesi sorumlusu ve Radyo ve Gramofon Müzesi\'nde sergilenecek eserleri bir yıl içerisinde toparlayan koleksiyoncusu Baki Tamer Selçuk, \"Bir radyocu tamir dükkânı bulunmakta. Gramofonlar için ayrı bir standımız var ve mikrofonlar için de ayrı bir standımız var. Tamamı 703 parça. Gramofonlarda 1890 model bir Latena\'dan başlıyor ve ondan sonra silindir şeklinde gramofon, plak şeklinde olanları devam ediyor o şekilde. Ardından elektrikliye geçiş. Radyolarda da 1920\'li yıllardan başlıyor, günümüze kadar gelen bütün modeller mevcut. Çoğu çalışır durumda çünkü bakımları tarafımızdan yapıldı, elden geçirdik, aksak yönlerini düzeltmeye çalıştık. Birçoğu çalışır durumda. Günümüz de orta uzun dalgada yayın yapan istasyon olmadığı için sadece bir cızırtı duyarsınız\" diye konuştu.

SAVAŞ GÖRMÜŞ MİKROFONLAR

Radyocuların kurtuluş savaşında kullandıkları mikrofon sergisini anlatan koleksiyoner Selçuk, \"1940\'lı yıllardan 95\'li yıllara kadar mikrofonların geçirdiği evrelerini anlatmak için böyle bir stant oluşturduk. Bu standında ilgi çekeceği kanaatindeyim. Bu stantta ikinci dünya savaşını görmüş, Kıbrıs Çıkartmasını görmüş mikrofonlar mevcut\" dedi.



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