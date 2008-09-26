Malatya'da trafik kazası: 3 ölü, 15 yaralı

Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Arguvan ilçesine gitmekte olan Avni Ercan yönetimindeki 44 EH 974 plakalı traktör, Salıcak köprüsü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün römorkundaki 18 kişiden Sadık Ercan (70), Fadime Deniz (32) ve Tamer Ercan (37) olay yerinde öldü.



Kazada yaralanan13 kişinin kimlikleri belirlendi: Bilal Budak (14), Cansu Deniz (14), İnsaf Çelik (43), Songül Ercan (14), Sibel Çelik (12), Kadriye Deniz (12), Güler Özer (19), Zeynep Ercan (13), Esengül Ercan (12), Hüseyin Özer (63), Zerrin Özer (18), Leyla Ercan (17) ve Ayhan Çelik (18).

Yaralananlardan 7'sinin Hekimhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi oldukları ve bayram tatili için evlerine döndükleri belirtildi.