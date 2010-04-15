Malatya'da trafik kazası: 15 yaralı

T24 - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, organize sanayisi istikametinden kent merkezine giden ve plakası öğrenilemeyen Aziz Küllü yönetimindeki işçi servisi şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan ve kayısı fabrikasında işçi oldukları belirtilen 15 kişi, ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Görgü tanıkları, kazanın servis aracıyla bir yolcu minibüsünün birbirlerini geçmek istemeleri nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Servis sürücüsü Küllü, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.