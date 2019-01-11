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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen sikke, yüzük ve küpe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

11 Ocak 2019 20:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen sikke, yüzük ve küpe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sikke, yüzük ve küpelerden oluşan 123 metal obje ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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