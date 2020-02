Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Mehmet Can D.7nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Özkan Ahmet Yiğit (21) yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Can D., tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Özkan Ahmet Yiğit yaralandı. Kanalar içinde yere yığılan yaralı genç, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit\'i sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Mehmet Can D\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.