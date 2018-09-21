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Malatya'da saman yüklü kamyonet yandı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi

21 Eylül 2018 18:33

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi.
Darende ilçe merkezine doğru giden 44 HL 592 plakalı saman yüklü kamyonet, Ayvalı-Karabacak mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 
Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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