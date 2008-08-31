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Yaşam

Malatya'da salgın tehdidi!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ishal şikâyetiyle sağlık ocaklarına müracaat edenlerin sayısı 500'ü aştı.

31 Ağustos 2008 03:00

Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarını ve alınan tedbirleri açıkladı. Daşöz, ikinci uyarıya kadar vatandaşın şebeke suyunu kaynatarak tüketmesi gerektiğini söyledi. 

Battalgazi ilçesi içme suyu şebekesinde su kesintileri sonucu ortaya çıkan kirlenmelerin giderilmesi ve halkın kullanımına temiz su sunulması için şebekeye Malatya Belediyesinin öncülüğünde yüksek basınçlı su verilmesinin de kararlaştırıldığını ifade eden Vali Daşöz, kanalizasyon sularının sulamada kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Daşöz, şöyle konuştu:
“Öncelikle vatandaşlarımızdan isteğimiz, ikinci bir uyarıya kadar şebeke suyunu kaynatarak tüketmeleri ve sebze ve meyveleri de kaynatılmış su ile yıkadıktan sonra en az yarım saat suda beklettikten sonra tüketmeleridir. Toplantı sonucunda sorunun çözümü için Malatya Valiliği ve Battalgazi Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca, Battalgazi ilçesi içme suyu şebekesinde su kesintileri sonucu ortaya çıkan kirlenmelerin giderilmesi ve halkın kullanımına temiz su sağlanması için Malatya Belediyesinin öncülüğünde ilçe şebekesine yüksek basınçlı su verilmesine karar verildi. Battalgazi ilçesi başta olmak üzere kanalizasyon sularıyla sulama yapılmaması noktasında gerekli tedbirlerin alınması ve bu yönde yasal yetkilerin kullanılması noktasında da karar alınmıştır.” 

İl Sağlık Müdürü Bayram Zengin de, yaşanan vakaların bir salgın olduğunu belirterek, “Battalgazi ilçesinde bir salgın yaşanmaktadır. Bunun başlıca nedenleri şu an araştırılmaktadır. Bizler de halk sağlığı açısından gereken tüm müdahaleleri yapıyoruz. Umuyorum ki kısa süre içinde sorun ortadan kalkmış olacaktır” dedi. (A.A)

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