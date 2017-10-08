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Malatya'da polis, eğlence mekanlarını denetledi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da polis ekiplerinin eglence mekanlarına yönelik yaptığı insansız hava aracı drone'nin de kullanıldığı denetimlerde, 7 kişi gözaltına alındı

08 Ekim 2017 03:29

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da polis ekiplerinin eglence mekanlarına yönelik yaptığı insansız hava aracı drone\'nin de kullanıldığı denetimlerde, 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri inceleme ekiplerince Cezmi Kartay Caddesi\'ndeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 150 polisin katıldığı uygulamada narkotik köpeği Ainstein de kullanıldı. Uygulama yapılan eğlence mekanlarının dışında, önlem alındı. Drone ile de havadan kontrol yapıldı. İşyerlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadıkları kontrol edildi, çalışanların ve müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı. 
Uygulamada, bir miktar toz esrar, eroin, uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Denetimler sırasında 2 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Uygulamada, biri kavgaya karışan, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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