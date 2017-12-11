T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da markette şüpheli valiz paniği

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait markette bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı

11 Aralık 2017 18:23

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait markette bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Korkuya yol açan valizden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Ferhadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Kışla Caddesi\'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait markette bavul fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine markete gelen polisler, çalışan ve müşterileri tahliye edip çevredeki yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba uzmanı tarafından incelenen valiz, fünye yerleştirilerek kontrollü patlatıldı. Gürültüyle patlayan ve korkuya yol açan valizden kıyafet ve çeşitli kişisel eşyalar çıkınca çevredekiler rahat nefes aldı. Valiz polisler tarafından götürülürken, yollar yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYA Büyükşehir BelediyesiKorkuyaOlayFerhadiye MahallesiKışla CaddesiBüyükşehir BelediyesiDahaGürültüyleValizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24