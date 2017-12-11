Malatya'da markette şüpheli valiz paniği

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait markette bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Korkuya yol açan valizden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Ferhadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Kışla Caddesi\'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait markette bavul fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine markete gelen polisler, çalışan ve müşterileri tahliye edip çevredeki yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba uzmanı tarafından incelenen valiz, fünye yerleştirilerek kontrollü patlatıldı. Gürültüyle patlayan ve korkuya yol açan valizden kıyafet ve çeşitli kişisel eşyalar çıkınca çevredekiler rahat nefes aldı. Valiz polisler tarafından götürülürken, yollar yeniden ulaşıma açıldı.



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