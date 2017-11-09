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Malatya'da kesilen kayısı ağacı sayısı 148 bin

MALATYA, (DHA) - MALATYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, 7 milyon 768 bin 300 meyve veren kayısı ağacının bulunduğu kentte iddia edildiği gibi 2 milyon kayısı ağacı kesilmediğini, üreticinin kuruduğu için kestiği ağaç sayısının 148 bin o

09 Kasım 2017 22:52

MALATYA, (DHA) - MALATYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, 7 milyon 768 bin 300 meyve veren kayısı ağacının bulunduğu kentte iddia edildiği gibi 2 milyon kayısı ağacı kesilmediğini, üreticinin kuruduğu için kestiği ağaç sayısının 148 bin olduğunu açıkladı.
Malatya\'da son zamanlarda aşırı oranda kayısı ağacı kesildiği haberleri üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kayısı konusunda titiz çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, spekülatif ve kamuoyunu yanıltıcı tarzda haberler yapıldığı ifade edildi. Rakamların abartılarak verildiği kesilen ağaç sayısının iddia edildiği gibi 2 milyon değil aksine 148 bin olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
\"Bugünlerde kayısı ağaçlarının kuruduğu ve/veya fiyat düşüklüğü nedeniyle aşırı sayıda kesildiği yolunda haberler yapılmaktadır. Bazı rivayetlere göre bu rakamın 2 milyonlara çıktığı iddia olunmaktadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü olarak özellikle de kayısı tarımı konusunda bütün iş ve işlemler müdürlüğümüz elemanlarınca takip edilmektedir. İlimizde meyve verecek evsaftaki kayısı ağaçlarımızın sayısı 7 milyon 768 bin 300 adettir. Yeni dikilmiş henüz meyve vermeyen fidan evsafındaki Kayısı ağaçlarımızın sayısı 1 milyon 500 bin adet. Bir kayısı ağacının ekonomik ömrünün 30-35 yıl olduğu düşünüldüğünde; ilimizdeki kayısı ağacı miktarının yıllık yenilenme oranı 200-250 bin civarında olmaktadır. 1 aylık süre içerisinde müdürlüğümüze ulaştırılan bilgilere göre şu ana kadar 148 bin ağacın kesilmiştir. Yıllık bahçelerin yenilenme oranına uygun bir gelişimle aslında kayısı ağaçlarının yenilendiği; kurumaların da yoğun olarak yaşlı ve bakımsız ağaçlardan kaynaklandığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüklerimizin Teknik elemanları ve İl Müdürlüğümüzce oluşturulan teknik komisyon tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca DAP Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü\'nün Diyarbakır biriminden gelen teknik elemanlar da aynı raporu vermişlerdir. Daha önce müdürlüğümüz tarafından her ne kadar bu konu da açıklama yapılmış olsa da spekülatif ve kamuoyunu yanıltıcı tarzda haberler yapılmaya devam edildiğini görmekle yeniden ve nihai bir açıklama zarureti doğmuştur.”

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