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Yaşam

Malatya’da katliam gibi kaza: 9 ölü

Malatya’da yolcu minibüsü, ters şeride girdi, tüp kamyonuyla çarpıştı. Hurdaya dönen araçta 9 yolcu can verdi. 14 kişi de yaralandı.

29 Ekim 2008 02:00

Malatya’da ters şeride giren yolcu minibüsü, tüp kamyonuyla çarpıştı. Hurdaya dönen minibüsteki 9 yolcu can verdi, 14 kişi de yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolunun Çığlık Mevkii’nde dün 14.30 sıralarında İsmail Uyanık yönetimindeki 02 D 5076 plakalı yolcu minibüsü, Erdem Dağyol’un kullandığı 23 K 0557 tüp yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, hurda yığınına dönen minibüsteki yolculardan 7’si olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 16 kişi, Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si de hastanede yaşamlarını yitirdi. 14 kişinin tedavileri sürüyor. Kamyon sürücüsü Erdem Dağyol gözaltına alındı. Kazanın minibüsün ters şeride girmesi sonucu olduğu açıklandı.

Yolcuların isimleri:

Kazada ölenlerden kimliği belirlenenler şunlar: “İsmail Uyanık (36), Sabri Çağlar (43), Lütfü Sarıışır (34), Mehmet Sevilmez.”

Kimliği belirlenebilen 11 yaralı ise şöyle: “Mehmet Şahin, Hüseyin Şenol, Ali Zeren, Ali Şahin, Mehmet Karakuş, Ferhat Demir, Zeynep Balta, Mehmet Polat, Perçek Kazıcı, Fatma Kübra Erdoğan, Dilek Demir.”


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