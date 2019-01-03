Malatya'da kar tatili

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Kahramanmaraş'da tatil

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

Trafik ekipleri de yollarda önlemler alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Kar nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, Göksun-Elbistan karayolunun Karaömer mevkiinde meydana gelen TIR kaymasından dolayı trafik ekipler, iki ilçe arasında araç geçişlerine izin vermiyor. Öksun Kaymakamlığı ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kayseri tarafına ağır tonajlı araçların gidişine izin verilmiyor

Kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, kaydığı zaman yolun uzun süre kapanmasına neden olabilecek TIR, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların gidişine izin vermiyor. Ekipler, diğer araçlarda ise zincir olup olmadığını kontrol ediyor ve zinciri takılı olmayan araçların da Kayseri istikametine gidişine izin vermiyor.