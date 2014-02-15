Malatya'da 'Kadına köle olma ailene reis ol!' afişi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 12 Şubat'ta başlatılan ve "2014 yılı lokomotif projesi" olarak tanıtılan, “Hazinemiz Ailemiz” projesi kapsamında şehrin bir çok noktasına, "Kadına köle olma, ailene reis ol!" yazan afişler asıldı.

Evrensel gazetesinden Duygu Ayber'in haberine göre "Son yıllarda boşanmalarda artış olduğu", "madde kullanımının gittikçe arttığını", "özellikle çocuklarda internet kullanımının çok fazla olduğu" gerekçeleriyle başlatılan kampanyanın tanıtımında konuşan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Ali Yıldırım, kent merkezinin belirli noktalarına özellikle anne, baba, eş, çocuk ve akrabalara yönelik "farkındalık uyandırma" amaçlı çalışmalar yaptıklarını söylemişti.