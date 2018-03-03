Malatya'da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Malatya’da Hakan F., kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra F.'yi (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan F. çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan F., evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan F.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)