Malatya'da HDP'lilere sopa ve demir çubuklarla saldırı: 4 yaralı

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde, seçim çalışması yapan, aralarında milletvekili adaylarının da bulunduğu HDP'lilere, sopa ve demir çubukla yapılan saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Seçim çalışması için Hekimhan İlçesi'ne giden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Malatya İl Yönetimi ve milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 20-25 kişilik gruba, 5 kişi tarafından sopa ve demir çubuklarla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralan kişi, Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milletvekili adayı Mehmet Tuncel, saldırıya ilişkin cumhuriyet.com tr'ye “3 milletvekili adayı ile birlikte Hekimhan’ da seçim çalışması yaparken bir grup önce sözlü saldırıya ardından da sopa ve demir çubuklarla saldırı yaptı. Saldırıda partimiz mensubu 4 arkadaş aldıkları darbe sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alındılar. Bizler emniyete gelip suç duyurusunda bulunduk. Saldırının planlı olduğu kanısındayım. Önce sayıları az olmasına rağmen fiili saldırı sırasında sayıları 50-60 kişiye ulaştı” açıklamasını yaptı.