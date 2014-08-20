Malatya'da göle giren 4 çocuk boğuldu

Malatya'da serinlemek için Karakaya Barajı gölüne giren 4 çocuk boğularak öldü. Boğulma haberi üzerine sevk edilen İtfaiye Su Altı arama kurtarma ekibi ise kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, Battalgazi İlçesi'ne bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 4 çocuk boğularak öldü.

Sevk edilen Malatya Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekibini taşıyan araç ise kaza yaptı.

Kazada 3 itfaiye personeli yaralanırken, sağ kurtulan 3 personel ise başka araçla baraj gölüne giderek 4 çocuğun cesedini sudan çıkardı.