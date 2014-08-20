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Yaşam

Malatya'da göle giren 4 çocuk boğuldu

Malatya'da serinlemek için Karakaya Barajı gölüne giren 4 çocuk öldü

Foto: Arşiv

20 Ağustos 2014 22:18

Malatya'da serinlemek için Karakaya Barajı gölüne giren 4 çocuk boğularak öldü. Boğulma haberi üzerine sevk edilen İtfaiye Su Altı arama kurtarma ekibi ise kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, Battalgazi İlçesi'ne bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 4 çocuk boğularak öldü. 

Sevk edilen Malatya Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekibini taşıyan araç ise kaza yaptı. 

Kazada 3 itfaiye personeli yaralanırken, sağ kurtulan 3 personel ise başka araçla baraj gölüne giderek 4 çocuğun cesedini sudan çıkardı.

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