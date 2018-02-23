Malatya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, KHK ile kapatılan vakıf yöneticilerinin de aralarında bulunduğu, 2\'si İstanbul\'da olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.