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Malatya'da eski polise FETÖ'den gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru gözaltına alındı

12 Aralık 2018 20:03

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'nın Hekimhan ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru gözaltına alındı.
Ankara\'da yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen polislikten ihraç edilen Bayram Akgül\'ün, Hekimhan ilçesinde bulunduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Bayram Akgül\'ü, Girmana Mahallesi\'nde yakalandı. Adresinde arama yapılan Akgül, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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