T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da eğitime kar tatili

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

03 Ocak 2019 00:36

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil olduğunu söyledi. Açıklamada, \"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşananilecek aksaklıklar gözönünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe Günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAKentKarMalatya Valisi Aydın BaruşAçıklamada"İlimizOcakPerşembe GünüAynıKamuoyunun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24