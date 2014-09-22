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Yaşam

Malatya'da düğün dönüşü kaza: 6 ölü

Sivas-Malatya karayolunda Hekimhan İlçesi yakınlarında meydana gelen kaza faciaya yol açtı

22 Eylül 2014 13:50

Amasya'dan düğünden dönenleri taşıyan minibüs, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza bu sabaha karşı Sivas-Malatya karayolunda Hekimhan İlçesi yakınlarında meydana geldi.

Salih Ferhat yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak şarampolde devrilince, minibüste can pazarı yaşandı. Kazayı görenlerin habervermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre sürücü Salih Ferhat'ın aralarında bulunduğu 6 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen 6 kişinin cesedi AFAD ekipleri tarafından minibüsten çıkarıldı.

 

Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

 

Kazada, sürücü Salih Ferhat'ın yanı sıra Zeliha (26), Zehra (19), Bilgin (49), Özlem Işık ve Müslüm Erarkadaş (15) olduğu öğrenildi.

Yaralılar Ferhat Keklik, Berfin (9), Tuana Damla (4) ve Ali Efe Işık'ın tedavisinin ise Malatya'daki hastanelerde devam ettiği belirtildi.

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