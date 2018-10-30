Malatya'da 'Cumhuriyet Bayramı' resepsiyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Valiliği tarafından 2\'nci Ordu Komutanlığı\'nda Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ordu Evi\'nde düzenlenen resepsiyona; Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, 2\'nci Ordu Kurmay Başkan Vekili Tümgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile resmi kurum ve kuruluş müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Yardımcısı Sürmen, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıldönümünü kutladı. Konuşmanın ardından pasta kesimi gerçekleştirildi. Resepsiyonda, Vali Yardımcısı Sürmen, Garnizon Komutanı Sayat ve Belediye Başkanı Polat, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

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