Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü Malatya\'da coşkuyla kutlandı.

Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen\'in sabah makamda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Abdullah Gül Parkı önünde düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yardımcısı Sürmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 2\'nci Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat\'ın törene katılanları selamlamasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okumalarının ardından geçit töreni sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okunduğu kutlamalarda, vatandaşlara Arapgir\'in verimli topraklarında yetişen reyhan şerbeti ikram edildi.



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