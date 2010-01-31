Malatya'da çığ düştü: 2 ölü

Malatya'da dün akşamdan beri kendilerinden haber alınamayan 2 çocuğun, çığ altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Malatya merkeze bağlı Danışık köyünde jandarmaya başvuran aileler, amca çocukları Derviş Aktaş (16) ile Fatih Aktaş'ın (12) dün akşamdan beri kayıp olduklarını bildirdi.



Sivil savunma ve jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına sabah saatlerinde İl Özel İdaresi ekipleri de katıldı.



Ekiplerin köyün yakınında çığ düşmesi olduğunu fark etmeleri üzerine çalışmalar bu tarafa yoğunlaştırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocukların cesetlerine ulaşıldı.



Cesetler, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

