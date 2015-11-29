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Yaşam

Malatya'da art arda 11 deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen depremin ardından kentte 10 artçı deprem daha meydana geldi

29 Kasım 2015 09:53

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bu gece saat 02.28'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından kentte 10 artçı deprem daha meydana geldi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde can kaybı yaşanmadı. Deprem, Hekimhan'ın dışında Malatya merkezde ve diğer ilçelerde de hissedildi.

Deprem, 21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Söz konusu depremin ardından kentte 10 artçı deprem daha meydana geldi.

 

1 çocul yaralandı, 5 evde hasar oluştu

 

AFAD, bu gece 02.28'de Malatya'da meydana gelen depremde bir çocuğun hafif şekilde yaralandığı, 5 evde ise ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Hekimhan İlçesinde bu gece 02.28'de meydana gelen depremde bir evin duvarının düşmesi sonucu bir çocuğun hafif şekilde yaralandığını açıkladı. 

AFAD Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, depremde Dursunlu köyünde 5 ev ağır hasar; Kocaözü köyünde ise 3 ev hafif hasar gördü.
AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin, 0,71 km. ile Malatya İli, Hekimhan ilçesinin Sarıkız köyü olduğu belirlendi. Yer kabuğunun 22,10 km. altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD Malatya'nın yanı sıra; çevre il ve ilçelerdeki birimlerle yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir can kaybının olmadığı bilgisi alındı. Bununla birlikte, Hekimhan ilçesinin Karatepe mahallesinde bir evin duvarının çökmesi sonucunda, bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Bölgeye ulaşan AFAD Malatya ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Dursunlu köyünde 5 evin ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz halde olduğu öğrenildi. Ayrıca Kocaözü köyünde de 3 evde çatlakların oluştuğu bildirildi. Başbakanlık AFAD, bölgedeki gelişmeleri 7/24 takip ediyor.

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