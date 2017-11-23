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Malatya'da Alevilerin evlerine atılan çarpılara kınama (3)

YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ Malatya'da dün Cemal Gürsel Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 evin kapısına çarpı işareti bırakılması, yürüyüşle protesto edildi

23 Kasım 2017 20:38

YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ
Malatya\'da dün Cemal Gürsel Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 evin kapısına çarpı işareti bırakılması, yürüyüşle protesto edildi. Malatya ve Ören Pirsultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, dernek ve sendikaların yanı sıra çok sayı da vatandaş katıldı. Kalabalık grup, Paşaköşkü Caddesi\'nden, Saat Kulesi\'ne kadar yürüyerek olayı kınadı. Olayın yaşandığı mahallede açıklama yapan  Pirsultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal, şöyle dedi:
\"Her şeye rağmen bizler, bu kadim topraklarda herkesin kendi kimliğini, dilini, inancını, eşit yurttaşlık içinde kardeşçe barışı içinde yaşamayı savunmaya devam edeceğiz. Malatya’da yapılan taciz ve sindirme provokasyonuna da prim vermeyeceğiz. Mahallede yaşayan yurttaşlarımızla dayanışma İçerisinde olarak provokasyonu sağduyumuzla boşa çıkaracağız.\"

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