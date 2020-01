Malatya'da Alevilerin evlerine atılan çarpılara kınama (2)

BAŞKAN ÇAKIR\'DAN MAHALLEYE ZİYARET

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılan Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle görüşerek, benzer olaylara fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Çakır, \"Barış ortamımızı baltalamak isteyen birileri, çıkacaktır. Etrafımıza baktığımızda, birçok terör örgütü etrafımızı sarmış durumda. Birliğimizi sağlayacak olanlar, biziz. Bizim birliğimize, beraberliğimize bu tür eylemlerle gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür olaylara da fırsat vermeyeceğiz. Başta şehrül-emin olarak biz ve tabi ki adli ve idari birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu işin mutlak takipçisi. İlimizde, her görüşten insanın bir araya gelip, yaşadığı barış ortamı hakim. Malatya, bir huzur kenti. Dolayısıyla bunu yapan ister akli dengesi bozuk olsun ister bir çocuk olsun isterse çok profesyonel bir eylemci olsun bunu yapanı kimse tasvip etmez. Herkes de gereken tepkisini koydu. Halkımızın tepkisini koyması, kenetlenmesi her şeyden önemli. Bunu da burada görmek, bizi mutlu etti. Art niyetli insanlara fırsat vermeyelim. Burada atılan çarpı, bize, şehrimize atılmış bir çarpı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.\"

Cemal Gürsel Mahallesi\'nin muhtarı İmam Yıldız da ziyareti için Başkan Çakır’a teşekkür ederek, evlerin kapılarının boyayla işaretlenmesinin birlik ve beraberliklerini bozamayacağını söyledi.



