Malatya'da Alevilerin evleri kırmızı boyayla işaretlendi

Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel mahallesindeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Topal, ailelerin endişeli olduğunu söyledi.

DHA’nın haberine göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Alevi ailelerin oturduğu 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işareti yaptı. Sabah, evlerinin kapı ve duvarlarında işaretleri gören mahalle sakinleri polise haber verdi. İhbarla mahalleye gelen polisler, inceleme yapıp çalışma başlattı.

Olayın ardından mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal, şunları söyledi:

"Dün akşam çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Cemal Gürsel mahallesinde 13 evimiz kimliği belirsiz kişiler tarafından işaretlenmiştir. Alevi olan bu vatandaşların bundan sonraki süreçte ne tür bir şiddete maruz kalabileceklerini şimdiden kestirebiliyoruz. İnançları, felsefeleri, yaşama biçimleri sürekli bir kalıba oturtulmaya çalışılan biz Aleviler, başkalarına uymak zorunda değiliz. Biz kendi inancımızı, kendi kültürümüzü yaşayacağız. Biz bu topraklarda barışı inşa etmeye çalışacağız" dedi.