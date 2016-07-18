15 Temmuz Darbe Girişimi
CHP'li Veli Ağbaba: Paşaköşkü'nde durum sakin
CHP'li Veli Ağbaba, Paşaköşkü'nde olaylar çıktığına yönelik haberleri "Şu an her şey sakin" sözleriyle açıkladı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da Alevilerin yaşadığı Paşaköşkü Mahallesi'nde bir grubun, mahalleye girme girişiminde bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Paşaköşkü'ne çıkan tüm yolların kapatıldığını belirterek, durumun sakin olduğunu söyledi.
İşte Veli Ağbaba'nın attığı tweetler şöyle:
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