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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'li Veli Ağbaba: Paşaköşkü'nde durum sakin

CHP'li Veli Ağbaba, Paşaköşkü'nde olaylar çıktığına yönelik haberleri "Şu an her şey sakin" sözleriyle açıkladı

18 Temmuz 2016 02:16

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da Alevilerin yaşadığı Paşaköşkü Mahallesi'nde bir grubun, mahalleye girme girişiminde bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı. 

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Paşaköşkü'ne çıkan tüm yolların kapatıldığını belirterek, durumun sakin olduğunu söyledi. 

İşte Veli Ağbaba'nın attığı tweetler şöyle:

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