Malatya'da 800 yıllık cemevi

MALATYA, (DHA)- MALATYA’nın Arapgir İlçesi’nde bulunan 800 yıl önce yapıldığı belirtilen \'Büyükocak Cemevi\' ziyaretçi akınına uğruyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde (1221-1237) Sultan Keykubat\'tan alınan Zaviyesi yerleşim birimi belgesi çerçevesinde Türkmen şeylerinden Hasan Onar tarafından 12 direkli bir çadır görünümünde 2.5 metre yüksekliğinde, 1.5 metre kalınlığında taş duvarlar üzerine bindirilerek kırlangıç kubbe tekniği ile (1224) yılında Arapgir ilçesine bağlı Onar köyünde inşa edilen cemevi ziyaretçi akınına uğruyor. Dört ayrı kapıdan geçilerek içerisine ulaşılan 800 yıllık \'Büyükocak Cemevi\' ile ilgili bilgiler veren Onar Köyü\'nde oturan gönüllü cemevi rehberi 64 yaşındaki Serdan Kaygusuz, şöyle dedi:

\"Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat\'ın bölgeye yaptığı bir ziyaret sonrası Türkmen Şeylerinden Hasan Onar\'a verdiği Zaviye yerleşim birimi belgesi ile Türkmen Şeylerinden Hasan Onar tarafından inşa edilen cemevi girişinde dört kapı bulunur. İlk kapı şeriat, ikinci kapı tarikat, üçüncü kapı marifet, dördüncü kapı hakikat kapısıdır. Dört Kapı, normal bir insanın başlangıçta ham olan ruhunun ve benliğinin dört aşamadan geçerek, ergin olgun hale gelmesi, ilahi sırra ulaşmasını da ifade etmektedir. Ağaçlardan yapılan cemevi çatı sistemi yedi katlı olup yedi kat göğü simgeler. Tepedeki üçgen şeklindeki havalandırma boşluğuna \'sır lokma\' derler. Yani bu boşluktan lokma atılır, kimsenin ne getirdiği ne götürdüğü bilinmez. Lokma, her canın kendi olanakları ve isteği doğrultusunda ceme sunduğu yiyecek, içecek ve diğer yardımlardan oluşur. Cemevine yapılan bağışlar bu bağlamda birer lokmadır ve bunlar da cemi yürüten kişi tarafından tek tek ya da lokma sahiplerinin adları topluca anılarak dualanması gerekir. Lokma böylece birbirinden rızalık almış canların katkılarının toplamıdır. Bu katkılar, cemin 12 hizmetlisinden lokmacı ve diğer görevliler tarafından dağıtılır ve yenir.”



FOTOĞRAFLI