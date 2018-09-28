Malatya'da, 58 kaçak göçmen yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Polis kaçak yollarla göçmenleri getirdiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü, Malatya-Elazığ karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Diyarbakır ve Van’dan geldiği öğrenilen plakası ve sürücülerinin ismi açıklanmayan 2 minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 16’sı Pakistan, 42’si Afganistan uyruklu 58 kişiyi yakaladı. Ekipler kaçak yolcularla, araçlardaki 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Kaçak yolcular, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. \'Göçmen kaçakçılığı\' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.