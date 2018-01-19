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Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

PÜTÜRGE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Pütürge İlçesinde Richter ölçeğine göre 4

19 Ocak 2018 20:09

PÜTÜRGE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Pütürge İlçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 16.53\'de, merkez üssü Pütürge\'ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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