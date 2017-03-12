Malatya'da 4 pilotun şehit olduğu olay hakkında suç duyurusu

Malatay'da, iki yıl önce 2 RF-4E keşif uçağının dağa çarptığı olayda Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Üsteğmen Özkaya'nın yakınları, kazanın ardından araştırmalarında olumsuz hava koşullarından dolayı yerden yönlendirilen uçakların bilinçli olarak, pilotların uyarısına rağmen dağ hizasında alçaltıldığı; kule ekibinin bunu kayıtlardan görmesine rağmen müdahale etmediği, kurallara aykırı uçurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca şehit Pilot Üsteğmen Özkaya'nın "zorla" yerine uçurulduğu pilot üsteğmen ile havacı general olan kayınpederi ve kaza anında kulede görevli filo komutanın da 'FETÖ' üyesi iddiasıyla ordudan ihraç edilip tutuklandığı belirtildi.

Ailesi kazanın peşini bırakmadı

Milliye'te yer alan habere göre, kazanın oluş şekli ve eldeki bilgilerde bir çelişki olduğunu düşünen Üsteğmen Onur Özkaya'nın ailesi, eşi ve eşinin ailesi, olaya yönelik araştırmalarını hiç bırakmadı. Son olarak kısa süre önce tamamlanan kaza raporunu da şehit Pilot Üsteğmen Onur Özkaya'nın kayınpederi, aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kurmay pilot albay olarak emekli olan Tayyip Özsever de uzman gözüyle inceledi.

Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu

Bu incelemelerden sonra aile kazaya ilişkin birçok ihmal ve şüphelerin bulunduğunu iddia etti. Emekli kurmay pilot albay Özsever bunları birleştirip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin suç duyurusunda direk olarak yazılmasa da 'FETÖ' şüphesi ön plana çıktı.

"Pilotlar yanlış yönlendirildi" iddiası

Kazayla ilgili rapordan elde edilen bilgilere göre, gece ve kötü hava şartları bulunduğu sırada uçakların yerden komuta edilmesinin kural olduğu, kaza anında da uçakların kuleden gelen talimata göre alçaldığı saptandı. Eldeki teknik bilgilerden pilotların verdiği rota yerine uçağın bilinçli olarak dağ seviyesine kadar indirildiği sonucuna varıldı. Ayrıca buradaki olumsuzluklar, telsizin sürekli meşgul edilmesinden dolayı pilotlar da var olan olumsuzluğu kuleye bildiremedi.

Kuledeki radar izinden, uçakların uçuş güzergahında dağ olduğu bilinmesine rağmen iddiaya göre bu uyarı pilotlara yapılmadı. Ayrıca yerde uçuş kontrol görevlisi olan Üsteğmen Onur Özkaya'nın, filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk tarafından kurallara aykırı olarak uçakta görevlendirildiği öne sürüldü. Üsteğmen Onur Özkaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneral olan Murat Temiz'in damadı olan Pilot Üsteğmen Emre Çömez'in yerine uçtuğu öne sürüldü.

'FETÖ'den ihraç edilmişlerdi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneral olan Murat Temiz, damadı pilot üsteğmen Emre Çömez ile yine üste görevli, kazayı araştıran kırım ekibinde görevli kişilerin de 'FETÖ' üyeliğinden ya meslekten ihraç edilip yargılandıkları ya da tutuklandıkları anlaşıldı.

Aile Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan yardım istedi

Kazaya yönelik hukuk mücadelesi başlatan pilotlardan Onur Özkaya'nın ailesi, topladıkları bilgileri de resmi raporla birlikte değerlendirip ortaya çıkan ihmalleri, sorumlular hakkında gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a da gönderdi.