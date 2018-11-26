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Malatya'da 30 Afgan kaçak yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afgan kaçak jandarma ekipleri tarafından yakalandı

26 Kasım 2018 17:50

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afgan kaçak jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Malatya-Elazığ karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları yolcu midibüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 30 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince kent merkezine götürülerek ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
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