Malatya'da 2 bin yıllık küp bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan kazıda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık küp bulundu.

Doğanşehir ilçesinde, bahçesinde yaptığı kazıda büyük bir küp bulan çiftçi, küpün tarihi olacağını düşünerek İl Müze Müdürlüğü’ne başvurdu. Bölgeye giden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri önce küpün bulunduğu alanın etrafını temizleyip; küpün üzerinde bulunan destek noktalarına bağladıkları halatlarla onu bulunduğu yerden çıkardı. Kültür varlığı tespiti yapılmayan küpün tescilinin yapılarak koruma altına alınacağını bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, pişmiş topraktan üretilen, çark yapımı küpte tahıl ve gıda maddelerinin muhafaza edildiğini düşündüklerini söyledi. İskenderoğlu, şöyle konuştu:



"Bulunan pithos formu; sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın kalın dudaklı, gövde üzerinde 4 adet kabartma kuşak ve kuşak üzerinde çizgisel motifler bulunuyor. Pithosun yüksekliği 135 santim, çapı 92 santim, ağız çapı ise 54 santim. Pithosun Roma Dönemi’ne ait olduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu değerlendiriyoruz. Pithos, Malatya Müzesi Müdürlüğü olarak bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde kendi kategorisinde bu büyüklükte, bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eserdir." (DHA)