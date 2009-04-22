Malatya'da 145 öğrenci yemekten zehirlendi

Malatya'nın Darende İlçesi'nde 145 ilköğretim öğrencisi yemekten zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalı İlköğretim Okulu'nda öğlen lahmacun yiyen ve ayran içen öğrencilerin büyük bir bölümü akşam saatlerinde baş ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine getirildi.



Aileleri tarafından hastaneye getirilen öğrencilerin sayısı 145'e ulaşırken, ilk bulguların gıda zehirlenmesi şüphesi taşıdığı belirlendi.



Ayvalı Belediye Başkanı Hamit Demir, zehirlenme olayının tam nedeninin yapılacak araştırmadan sonra netleşeceğini söyledi.



Demir, "240 öğrencinin öğlen lahmacun ve ayran yediği bilgisine ulaştık. Rahatsızlık görülen tüm çocuklar aynı okuldan ve aynı yemeği yiyenler" dedi.



Yetkililer ve çok sayıda vatandaş da Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine gelerek çocukların durumları hakkında bilgi aldı.



Tedavi edilmeye başlanılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin Darende'de yapılacağı kaydedildi.



Malatya'dan uzman bir heyetin de inceleme yapmak üzere Darende'ye hareket ettiği ifade edildi.



Öte yandan hastanede, yemeği veren firmanın bir çalışanı ile çocuğu zehirlenen bir vatandaş arasında kavga çıktı.



Polisler ve vatandaşlar kavga edenleri ayırdı.

