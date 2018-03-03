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Malatya'da 10 bin kişi harekata destek için yürüdü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da yaklaşık 10 bin kişi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan güvenlik güçlerine destek için yürüdü

03 Mart 2018 20:27

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da yaklaşık 10 bin kişi, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan güvenlik güçlerine destek için yürüdü.
MHP ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen \'Milli Beraberlik Ruhu ve Mehmetçik\'e Destek Yürüyüşü\'ne vali yardımcıları, STK temsilcileri, gaziler ve 10 bine yakın vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, slogan ve tekbirler eşliğinde Atatürk Caddesi\'nden İnönü Caddesi\'nde kadar yürüdü. Sık sık \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez; Ne mutlu Türk\'üm diyene; Kahrolsun PKK; Afrin bizimdir, bizim kalacak\" sloganları atan kalabalıkta bazı kişilerin zeytin dalı taşıdığı görüldü.

​FOTOĞRAFLI

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