Malatya'daki füze kalkanı ilk kez test edildi!

T24 - ABD ve İsrail’in yaptığı ortak tatbikatta, Malatya’nın Kürecik beldesine yerleştirilen füze kalkanının test edildiği öne sürüldü.

Malatya’nın Kürecik bölgesine konuşlandırılan füze kalkanı ilk kez ABD ile İsrail’in ortak tatbikatında denendi.

Vatan gazetesinin İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesine dayandırarak verdiği habere göre; bir İsrail F-15 savaş uçağı Akdeniz üzerinde uluslararası sularda seyrederken, doğu-batı yönünde bir Rafael Blue Sparrow 2 füzesini fırlattı. Bu şekilde İran’dan İsrail’e fırlatılan bir füzenin simülasyonu sağlanmış oldu.

Hem İsrail’deki radardan, hem de Kürecik’teki NATO radarından fırlatılan füze anında tespit edildi. Füzenin denize düşmesine kadar saniye saniye izlendi.

Bu süre içerisinde İsrail’deki radar ile Malatya’daki radar arasında veri paylaşımı ve tam koordinasyon sağlandı.

Böylece olası bir İran saldırısında havadaki füzenin hızı ve koordinatlarının anında belirlenebilmesi için İsrail ve Türkiye’deki radarın uyumlu bir şekilde çalışabileceği görülmüş oldu.

Tatbikat için Türkiye'den izin alındığı bildirildi.