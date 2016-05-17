Malatya Valisi 'sizi koruyamayız' dedi, Adana Demirspor kentten ayrıldı

Süper Lig'e yükselme Play-Off müsabakalarının ilkini Elazığspor ile ile oynayacak Adana Demirspor, Malatya’da girdiği kamp iptal edildi daha sonra valilik mavi-beyazlıların şehri terk etmesini istedi.

Malatya Valisi Süleyman Kamçı'nın, teknik direktör Yılmaz Vural ve kulüp yöneticilerine, "Acil olarak şehri terk etmeniz lazım, güvenliğinizi sağlayamayız" şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, saat 14.30 sularında biten toplantı sonrası alınan kararla ilgili yazı, Adana Demirspor Kulübü’ne iletildi. Bunun üzerine takımın konakladığı otelde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, çalışmalara Elazığ’da devam edeceklerini söyledi.

Adana Demirpor’un resmi siteden yaptığı açıklama şöyle: ‘’Play-off öncesi 16 Mayıs Pazartesi günü Malatya'da kampa giren takımımıza, Malatya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik gerekçesi ile engel oldu. Takımımızın antrenman organizasyonlarını gerçekleştirmesine engel olan karar, kamp başlangıcından bir gün sonra yani 17 Mayıs 13.30'da çıktı. Alima Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor arasındaki gerginlikten dem vuran kararda, takımımızdan şehri terk etmeleri istendi. Malatya Valiliği'nin bu kararı üzerine takımımız bugün Malatya'dan ayrılıp, Elazığ'a gidecek."

Malatya İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı'nın tam metninde; "TFF 2015-2016 sezonunda PTT 1. ligde Elazığ Atatürk Stadyumu'nda 19.05.2016 günü saat 21.30'da oynanacak olan Vartaş Elazığspor-Adana Demirspor play-off müsabakası için 16.05.2016 günü ilimize intikal ederek Hilton Otel'de konaklayan Adana Demirspor takım kafilesinin, 17.05.2016 günü 17.30 sıralarında ve 18.05.2016 günü saat 17.00 sıralarında Alima Yeni Malatyaspor takımı antrenman tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanan antrenman organizasyonlarının, Alima Yeni Malatyaspor takım taraftarı ile Adana Demirspor takım taraftarları arasındaki rekabet, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında ilimizde, ikinci yarısında Adana ilinde meydana gelen olaylar ve her iki takım taraftar gruplarının sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak şiddet içeren atışmalarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde güvenlik gerekçesi ile ilimizde yapılmamasının tavsiye niteliğinde kararına; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.