Malatya Valiliği'nde kimyasal alarmı

Suriye'nin Kobani kentinden gelen Suriyeli Muhammed Hüseyin, Malatya Valiliği içinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yaptığı kayıt işlemleri sırasında bayıldı. Kendine geldiğinde görevlilere kimyasala maruz kaldığını söyleyince valilik binasında panik yaşandı. Binada KBRN ölçümü yapılırken hastaneye kaldırılan Hüseyin kaldırıldığı özel odada tedaviye alandı.

Olay, öğle saatlerinde Malatya Valiliği içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Kobani'den Malatya’ya gelen Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin, Valilik binası içerisinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğünde kayıt işlemleri sırasında bayıldı. Bir süre sonra ayılan Hüseyin, görevlilere 'Suriye’de kimyasala maruz kaldım' dedi. Bunun üzerine görevliler tarafından AFAD ve UMKE ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Suriyeli Muhammed Hüseyin'i, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek özel odada tedaviye alındı. Ekipler, Valilikte de KBRN ölçümü yaptı. (DHA)