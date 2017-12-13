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Malatya Valiliği'nde kimyasal alarmı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE'nin Kobani kentinden geldiği Malatya'da Valilik binası içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kayıt işlemleri sırasında bayılan Suriyeli Muhammed Hüseyin'in (47), görevlilere kimyasala maruz kaldığını söylemesi üzer

13 Aralık 2017 19:36

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE\'nin Kobani kentinden geldiği Malatya\'da Valilik binası içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde kayıt işlemleri sırasında bayılan Suriyeli Muhammed Hüseyin\'in (47), görevlilere kimyasala maruz kaldığını söylemesi üzerine panik yaşandı. Hüseyin, çağrılan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, Valilikte KBRN ölçümü yapıldı.
Olay, öğle saatlerinde Malatya Valiliği içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Kobani\'den Malatya’ya gelen Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin, Valilik binası içerisinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğünde kayıt işlemleri sırasında bayıldı. Bir süre sonra ayılan Hüseyin, görevlilere \'Suriye’de kimyasala maruz kaldım\' dedi. Bunun üzerine görevliler tarafından AFAD ve UMKE ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Suriyeli Muhammed Hüseyin\'i, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek özel odada tedaviye alındı. Ekipler, Valilikte de KBRN ölçümü yaptı.

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